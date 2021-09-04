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Союзное государство выступает эталоном для интеграции на евразийском пространстве – аналитик БИСИ

Союзное государство выступает эталоном для интеграции на евразийском пространстве – аналитик БИСИ

Союзное государство выступает эталоном для интеграции на евразийском пространстве. Соответствующее мнение озвучил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

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