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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наумов о ничьей «Локо»: «Они искали свой шанс, «Зенит» доминировал весь матч. Тактика низкого блока себя оправдала, железнодорожники не могли играть по-другому»

– Нет ощущения, что «Локомотив» упустил три очка? – Я бы так не сказал, игра была равна. «Локомотив» избрал очень интересную тактику, которая иногда существовала при Семине, когда играешь с сильной командой.

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