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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о лимите в РПЛ: «Иностранцев нужно как можно меньшке, нельзя это запускать. Два человека, максимум три – все, больше нельзя»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал к жесткому ограничению количества иностранных футболистов в составе клубов РПЛ .

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