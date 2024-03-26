Велосипедист погиб после столкновения с «зубилом»

Такое прозвище вазовская девятка получила с начала производства за характерный внешний вид передка. Житель Феодосии, управляя ВАЗ-2109 в темное время суток не пропустил пешехода, пересекавшего дорогу и везущего велосипед.
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