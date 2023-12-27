Американские истребители и эсминец сбили 17 воздушных целей хуситов в Красном море

Эскадренный миноносец DDG 58 Laboon и истребители F/A-18 E/F Super Hornet, входящие в состав ударной группы во главе с американским авианосцем Eisenhower, уничтожили несколько целей проиранских хуситов в южной части Красного моря.
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