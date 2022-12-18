Яна Куницкая 25 марта может провести бой с Холли Холм

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм намерена вернуться в октагон весной. Как сообщает ESPN, 25 марта на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио Холм может подраться с россиянкой Яной Куницкой.

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