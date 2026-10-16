В день 83‑й годовщины подвига Героя Советского Союза Маншук Маметовой в Мемориальном музее её имени в Уральске прозвучала масштабная инициатива: связать побратимскими узами российский Невель и казахстанский Уральск — на фундаменте общей памяти о героях Великой Отечественной войны.