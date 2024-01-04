Кадыров: экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер посетил Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США посетил Грозный.
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