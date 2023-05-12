Создан дезинфицирующий материал на основе пластмассы, эффективный против устойчивых инфекций

В его основе также популярный антисептик — хлоргексидин.Группа ученых из Ноттингемского университета (Великобритания) разработала дезинфицирующий материал на основе пластмассы и хлоргексдина, который эффективен против устойчивых больничных инфекций.
В его основе также популярный антисептик — хлоргексидин.Группа ученых из Ноттингемского университета (Великобритания) разработала дезинфицирующий материал на основе пластмассы и хлоргексдина, который эффективен против устойчивых больничных инфекций.
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