Царьград

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Создан дезинфицирующий материал на основе пластмассы, эффективный против устойчивых инфекций

Создан дезинфицирующий материал на основе пластмассы, эффективный против устойчивых инфекций

В его основе также популярный антисептик — хлоргексидин.Группа ученых из Ноттингемского университета (Великобритания) разработала дезинфицирующий материал на основе пластмассы и хлоргексдина, который эффективен против устойчивых больничных инфекций.

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