Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серега
    Царствия небесного-птгибшим русским (и других национальностей!) ребятам, Героям, Воинам.Под Белгородом по...
  • Игорь Человек
    Неее! Надо каналы предателей выяснять. и ликвидировать.Житель Орловской ...
  • Андрей Бетеньков
    🙏Под Белгородом по...

В Орле вторая в 2024 году ГАЗель стала жертвой «моста глупости»

В Орле вторая в 2024 году ГАЗель стала жертвой «моста глупости»

Вторая в 2024 году ГАЗель не смогла преодолеть арку Ленинского моста. Автомобиль застрял на выезде. Всего же, по подсчётам ОрелТаймс, за последние три года данная ГАЗель стала 112-м автомобилем, который по габаритам не прошёл «мост глупости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх