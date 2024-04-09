В Орле вторая в 2024 году ГАЗель стала жертвой «моста глупости»

Вторая в 2024 году ГАЗель не смогла преодолеть арку Ленинского моста. Автомобиль застрял на выезде. Всего же, по подсчётам ОрелТаймс, за последние три года данная ГАЗель стала 112-м автомобилем, который по габаритам не прошёл «мост глупости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии