В Орле вторая в 2024 году ГАЗель стала жертвой «моста глупости»

Вторая в 2024 году ГАЗель не смогла преодолеть арку Ленинского моста. Автомобиль застрял на выезде. Всего же, по подсчётам ОрелТаймс, за последние три года данная ГАЗель стала 112-м автомобилем, который по габаритам не прошёл «мост глупости».