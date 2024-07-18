В Иванове полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, который закончился ножевым ранением

В дежурную часть отдела МВД России по Фрунзенскому району областного центра поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в 7-ю городскую клиническую больницу госпитализирован мужчина.
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