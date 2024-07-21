Электричка насмерть задавила 11-летнего мальчика в Ленобласти

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Электричка насмерть задавила 11-летнего мальчика, когда тот гулял с друзьями рядом с железнодорожными путями в Ленобласти, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ 20 июля.
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