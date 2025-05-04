Changan стал продавать микроавтобусы и фургоны формата «ГАЗели»: цены

В Поднебесной состоялась презентация коммерческого семейства Kaicene V919. Речь идёт об электрических микроавтобусах, минивэнах и фургонах формата «ГАЗели»: это заднеприводные автомобили полной массой до 3,5 тонны полезной нагрузкой до 1700 килограммов и длиной до 5,5 метра.