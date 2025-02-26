Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Зафиксирована рекордная активность самолетов AWACS

Зафиксирована рекордная активность самолетов AWACS

Зафиксирована рекордная активность самолетов AWACS 24 февраля в небе над Европой была зафиксирована рекордная активность военных самолётов НАТО.

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Юрий Ильинов
ВС РФ освободили Лебедевку, сформировав конфигурацию охвата линии обороны ВСУ под Суджей Из Курской области продолжают приходить позитивные новости. Сообщается о том, что ВС РФ к настоящему моменту освободили село Лебедевка, что к востоку от ранее освобожденного Свердликово. Оба этих села входят в состав Суджанского района. Освобождение Лебедевки позволяет сформировать «географию» охвата, которую можно назвать Свердликовскими «клещами». Восточный фланг охвата - в Лебедевке и чуть южнее, западный - в районе сумского села Новенькое, перешедшего на днях под наш контроль. Как уже сообщало «Военное обозрение», формирование такого рода конфигурации охвата может позволить обойти с флангов линию обороны ВСУ в районе пруда, находящегося северо-западнее Суджи. Там противник окопался и сформировал минные поля. После этого ВС РФ могут сходящимся ударом как ликвидировать эту линию обороны противника (отмечена на фрагменте карты синим цветом), так и достичь непосредственно районного центра - города Суджа. Ранее наши войска освободили населённый пункт Погребки.
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23 час.
Иван Ураганов
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22 час.
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