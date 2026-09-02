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Царьград

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Зачем туристы из Китая массово скупают сахароснижающие препараты в наших аптеках

Зачем туристы из Китая массово скупают сахароснижающие препараты в наших аптеках

Диабет, желудок и красота: что из аптек чаще всего везут в КНР.Путешественники из Китая вместо привычных сувениров всё активнее везут домой из России аптечные препараты.

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