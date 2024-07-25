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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ширко об увольнении с поста главы академии «Торпедо»: «Это решение владельца клуба. Школа идет на первом месте после первого круга» 

Ширко об увольнении с поста главы академии «Торпедо»: «Это решение владельца клуба. Школа идет на первом месте после первого круга» 

— Это было решение владельца клуба, спонсоров. Причины, в принципе, мне неинтересны и неважны. Да и какая разница? Решение было принято.

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