Кравцов: устный экзамен по истории для 9 классов будет в формате зачета

Устный экзамен по истории для девятиклассников, который планируется ввести через два года, будет оцениваться по системе «зачет/незачет» и станет условием допуска к государственной итоговой аттестации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп заявил, что...
- Президент Болгари...
- Экс-следователь Я...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым