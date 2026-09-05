Антидроновые шторы-висюльки на одной из АЗС в Харьковской области. Предполагается, что эти занавески должны защитить колонки от прилета FPV-дронов, при этом не мешая проезду автомобилей.
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