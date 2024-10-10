Россия представила ОЗХО результаты использования Киевом химоружия

Россия передала результаты расследования случаев применения Украиной химоружия Организации по запрещению химического оружия, и попросила максимально серьезно отнестись к этой информации, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин 9 октября в ходе сессии исполнительного совета.