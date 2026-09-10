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Пять человек погибли, более 80 пропали после пожара на пароме на Филиппинах

Пять человек погибли, более 80 пропали после пожара на пароме на Филиппинах

Пассажирский паром загорелся у берегов Филиппин, пять человек погибли, ещё 87 пропали без вести. Об этом пишет The Manila Times со ссылкой на береговую охрану.

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