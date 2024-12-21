На фабрике ´Красный пищевик´ прошел Единый день информирования.

Перед коллективом выступил заместитель Прокурора г. Бобруйска Титов И.В.Участники встречи обсудили недопустимость нарушений законодательства, связанных с участием в несанкционированных массовых мероприятиях и ответственность за такие противоправные действия .
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