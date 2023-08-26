Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Плавание. Международный фестиваль университетского спорта. Шакирова, Саламатина, Зуев, Сударев одержали победы, другие результаты

Плавание Международный фестиваль университетского спорта Екатеринбург Женщины 100 м, брасс 1. Яна Шакирова (Россия) – 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх