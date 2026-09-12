Николя Дюпон-Эньян, лидер партии "Вставай, Франция", осудил решение Еврокомиссии выделить Украине 6,1 млрд евро на вооружение, утверждая, что ЕС расходует средства на внешние конфликты.
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