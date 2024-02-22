«Солнышко мечты», – живущая на Мальте дочь Михаила Задорнова показала дочь от ливанца

Дочь Михаила Задорнова редко делится подробностями личной жизни. Известно, что Елена давно живет на Мальте, где работает организатором концертов.
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