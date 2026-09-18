Розового фламинго заметили на трассе в Новой Москве

На трассе в Новой Москве был замечен спокойно гуляющий по дороге розовый фламинго. Об этом 18 сентября сообщают местные паблики.
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