Итальянские курорты вводят дресс-код и ограничения для туристов

Наказанием за нарушение дресс-кода предусмотрены штрафы от 50 до 200 евро. Правила подчёркивают, что купальники и плавки предназначены исключительно для пляжей и лодочных прогулок, а при посещении магазинов, ресторанов и прогулок по историческому центру требуется соответствующий внешний вид.
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