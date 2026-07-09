Итальянские курорты вводят дресс-код и ограничения для туристов

Наказанием за нарушение дресс-кода предусмотрены штрафы от 50 до 200 евро. Правила подчёркивают, что купальники и плавки предназначены исключительно для пляжей и лодочных прогулок, а при посещении магазинов, ресторанов и прогулок по историческому центру требуется соответствующий внешний вид.