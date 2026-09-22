Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Детскую больницу святого Владимира с 150-летием. За год работы нового комплекса медучреждение приняло 75 тыс.
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