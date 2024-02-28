«Нечего вымя вываливать, где люди едят!» Россияне взбунтовались из-за нового закона о кормлении грудью

виталий панов

Здесь вопрос даже в другом-гигиене! Где гарантия,что в транспорте не едет больной человек? А кормящая мать может соблюдать все меры стерильности для кормления ребёнка? Вот наверное самый главный вопрос! А не в том что все будут наблюдать за её грудью!Уж на крайний случай можно и возить с собой бутылочку со смесью для кормления ребёнка!