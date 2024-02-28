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«Нечего вымя вываливать, где люди едят!» Россияне взбунтовались из-за нового закона о кормлении грудью

«Нечего вымя вываливать, где люди едят!» Россияне взбунтовались из-за нового закона о кормлении грудью

NEWS.ru Сергей Петров/NEWS.ru Можно ли в общественном месте кормить ребенка грудью и как реагируют на подобное россияне? Дума собирается принять закон, по которому тех, кто против, будут штрафовать.

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Комментарии
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виталий панов
Здесь вопрос даже в другом-гигиене! Где гарантия,что в транспорте не едет больной человек? А кормящая мать может соблюдать все меры стерильности для кормления ребёнка? Вот наверное самый главный вопрос! А не в том что все будут наблюдать за её грудью!Уж на крайний случай можно и возить с собой бутылочку со смесью для кормления ребёнка!
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1 час.
Аудрюс
Тяжёлый вы видать человек и вашим знакомым с вами не просто! Будьте проще и народ к вам потянется... Удачи!
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1 час.
Наталия L
Не очень понимаю: а зачем таскать грудного ребенка в Эрмитаж, например?🤔
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45 мин.

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