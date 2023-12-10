Орбан на встрече сообщил Зеленскому об обсуждении приема Украины в ЕС

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши заявил, что во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским он сообщил ему об обсуждении принятия Украины в Европейский союз.
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