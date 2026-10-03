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Царьград

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Марина Журавлёва: назвала риск побочных эффектов при приёме лекарств

Марина Журавлёва: назвала риск побочных эффектов при приёме лекарств

Главный внештатный клинический фармаколог Москвы Марина Журавлёва советует принимать только необходимые препараты, так как при приёме пяти лекарств в день побочные эффекты возникают в 50% случаев.

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