МВД Германии раскритиковало Telegram за отсутствие сотрудничества

Представители мессенджера Telegram в настоящее время не предоставляют никаких данных по запросам немецких правоохранительных органов, 28 августа пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря министерство внутренних дел ФРГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии