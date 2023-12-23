Пышные оладьи на кефире без яиц

Я часто пеку своим домочадцам всевозможные оладушки. Им особенно нравятся пышные оладьи. Поэтому хочу поделиться удачным рецептом очень вкусных, пышных оладушек, приготовленных на кефире без добавления яиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии