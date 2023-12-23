Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Пышные оладьи на кефире без яиц

Пышные оладьи на кефире без яиц

Я часто пеку своим домочадцам всевозможные оладушки. Им особенно нравятся пышные оладьи. Поэтому хочу поделиться удачным рецептом очень вкусных, пышных оладушек, приготовленных на кефире без добавления яиц.

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