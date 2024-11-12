The Economist: в Киеве боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

Представители власти западных государств были обеспокоены после того, как избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует предоставлять бывшему госсекретарю Майку Помпео какую-либо должность в своей администрации.
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