Зачем в СССР делали машины с правым рулем? Не только для экспорта!

Известно множество советских моделей, у которых была модификация с правым расположением руля. Как правило, эти машины предполагались для поставок в страны с левосторонним движением – Великобританию, Ирландию, Мальту, Кипр и некоторые страны Азии.
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