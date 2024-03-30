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Серийный Валдай 45 — обзор кабины, шасси и двигателя

Серийный Валдай 45 — обзор кабины, шасси и двигателя

Если в прошлом году магистральный тягач Валдай 45 экспонировался исключительно в качестве выставочного образца, то на нынешней выставке «TransRussia» предстал как серийный продукт – первые экземпляры уже отправлены заказчику.

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