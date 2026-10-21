Руководитель регионального исполкома "Единой России" Надежда Сконженко стала новым депутатом Тамбовской областной Думы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тамбовская область переходит на новые федеральные стандарты реабилитации инвалидов
- В Гавриловском округе руководителей четырёх учреждений образования и культуры подозревают в присвоении более 3 млн рублей
- Запруды из брёвен и мотогонки по руслу: в Тулиновке ищут причины ухудшения состояния реки Мошляйка
Свежие комментарии
- Из Тамбовской обл...
- В ТГТУ наградили ...
- Глава Котовска уч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым