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Генерал нагрел армию на 1,5 млрд рублей! Что ждет короля взяток из Минобороны?

Генерал нагрел армию на 1,5 млрд рублей! Что ждет короля взяток из Минобороны?

5,5K прочтений Вчера Следственный комитет завел дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.

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Комментарии
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анатолий михайлов
нужна только смертная казнь, остальное ничего не поможет. Там все такие и поэтому они не хотят вводить смертную казнь.
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17 час.
анатолий михайлов
за украденный мешок картошки дают больше а там может ещё отмажется и дадут условно или будет дома картины писать.
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16 час.
анатолий михайлов
Это их в академии учат и попался потому что не поделился с тем с кем надо или перестал делится.
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16 час.

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