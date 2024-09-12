Генерал нагрел армию на 1,5 млрд рублей! Что ждет короля взяток из Минобороны?

анатолий михайлов нужна только смертная казнь, остальное ничего не поможет. Там все такие и поэтому они не хотят вводить смертную казнь.

анатолий михайлов за украденный мешок картошки дают больше а там может ещё отмажется и дадут условно или будет дома картины писать.