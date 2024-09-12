5,5K прочтений Вчера Следственный комитет завел дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.
Генерал нагрел армию на 1,5 млрд рублей! Что ждет короля взяток из Минобороны?
Комментарии
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анатолий михайлов
нужна только смертная казнь, остальное ничего не поможет. Там все такие и поэтому они не хотят вводить смертную казнь.
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17 час.
анатолий михайлов
за украденный мешок картошки дают больше а там может ещё отмажется и дадут условно или будет дома картины писать.
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16 час.
анатолий михайлов
Это их в академии учат и попался потому что не поделился с тем с кем надо или перестал делится.
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16 час.
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