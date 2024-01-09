Хуситы требуют от торговых судов официально заявлять об отсутствии связи с Израилем. Комментарий Георгия Бовта

Это их условие во избежание атак в Красном море. Насколько серьезна угроза для мировой торговли и решатся ли другие страны начать операцию в Йемене?Йеменские хуситы грозят ударом по всей мировой торговле.
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