ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за работу на спецслужбы Польши

Против мужчины возбудили дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государствомСотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия Пензенской области по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Польши.
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