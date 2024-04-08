Четыре электромотора суммарной мощностью 1088 «лошадей», 4,2 секунды до сотни, фантастические внедорожные способности и роскошный салон

﻿﻿Тенденция к большим угловатым внедорожникам никогда не исчезнет. Особенно если вы хотите придать ему эпатажный вид и установить под кузов автомобиля силовую установку, позволяющую ему разгоняться до 100 км/ч примерно за 4-5 секунд.