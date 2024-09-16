Конгрессвумен Грин: покушавшийся на Трампа снимался в видео в поддержку «Азова»

Гражданин Соединенных Штатов Райан Уэсли Раут, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оказался связан с украинским националистическим батальоном «Азов»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).
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