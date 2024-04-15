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Экс-игрок "Зенита" Радченко посоветовал "Спартаку" назначить российского тренера

Экс-игрок "Зенита" Радченко посоветовал "Спартаку" назначить российского тренера

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью "РБ Спорт" заявил, что руководству московского "Спартака" нужно назначить российского тренера на смену уволенному испанцу Гильермо Абаскалю.

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