Экс-игрок "Зенита" Радченко посоветовал "Спартаку" назначить российского тренера

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью "РБ Спорт" заявил, что руководству московского "Спартака" нужно назначить российского тренера на смену уволенному испанцу Гильермо Абаскалю.
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