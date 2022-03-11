Минобороны России: Военные вывели из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

Всего за время специальной операции уничтожено около 3200 объектов военной инфраструктуры УкраиныРоссийская армия утром 11 марта нанесла удары высокоточным оружием по военным аэродромам в украинских городах Луцке и Ивано-Франковске и вывела эти объекты из строя.
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