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Владельцам автохлама дали неделю для его уборки из дворов Новосибирска

Владельцам автохлама дали неделю для его уборки из дворов Новосибирска

Если машины не уберут владельцы, их принудительно вывезут на спецстоянку.В Новосибирске решили провести эксперимент по освобождению придомовых территорий от брошенного автохлама.

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