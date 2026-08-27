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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леау склоняется к трансферу в «Астон Виллу». Вингер «Милана» просит у «Галатасарая» Батракова больше денег

Нападающий « Милана »  Рафаэл Леау продолжает выбирать между « Галатасараем » Алексея Батракова и «Астон Виллой».

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