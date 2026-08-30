Трамп заявил, что пополнит стратегические резервы США нефтью из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен использовать венесуэльскую нефть для пополнения стратегических резервов страны.
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Даже не скрывает,что цель ареста Мадуро захват венесуэльской нефти.Жили грабежами,продолжают жить грабежами,и будут продолжать.Одна надежда на Иран.