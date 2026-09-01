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На содержание Чуйского тракта выделили дополнительные 78 млн рублей

На содержание Чуйского тракта выделили дополнительные 78 млн рублей

Основное внимание планируют уделить восстановлению изношенного верхнего слоя дорожного покрытия В Республике Алтай планируют провести дополнительные работы по содержанию Чуйского тракта и подъездных дорог.

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