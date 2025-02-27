Одолевший противника в рукопашной штурмовик Григорьев вернулся в Якутск Героем России

Военнослужащий русской армии сумел победить украинского боевика, пытавшегося взять его в плен.В Якутск из Москвы после присвоения звания Героя России вернулся боец одного из штурмовых подразделений русской армии младший сержант Андрей Григорьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии