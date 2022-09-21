Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине (Видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе "к новой тактике спецоперации против укронацистов". По его словам, "больше возиться с ними не собираемся", и в ближайшее время ВСУ "столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия".