Депутат Терюшков: ЮЛА обеспечит быстрый и комфортный проезд жителям Подмосковья

Южно‑Лыткаринская автодорога (ЮЛА) обеспечит жителям Подмосковья быстрый и комфортный проезд. Об этом заявил депутат Государственной думы Роман Терюшков, чьи слова привела пресс-служба губернатора и правительства региона.
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