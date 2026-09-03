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Депутат Терюшков: ЮЛА обеспечит быстрый и комфортный проезд жителям Подмосковья

Депутат Терюшков: ЮЛА обеспечит быстрый и комфортный проезд жителям Подмосковья

Южно‑Лыткаринская автодорога (ЮЛА) обеспечит жителям Подмосковья быстрый и комфортный проезд. Об этом заявил депутат Государственной думы Роман Терюшков, чьи слова привела пресс-служба губернатора и правительства региона.

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